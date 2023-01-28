شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات إصابة رونالدو مع النصر.. وموقفه من مباراة الفتح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انقلب الشارع الرياضي السعودي رأسًا على عقب مساء أمس الجمعة، بعدما أعلنت العديد من التقارير الصحفية إصابة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في المبارة التي جمعت كتيبة العالمي أمام الاتحاد.

النصر يقع أمام الاتحاد بثلاثية في كأس السوبر السعودي

وخسر النصر بقيادة رونالدو من الاتحاد بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الدور النصف النهائي من كأس السوبر السعودي في نسخته الجارية 2022/2023، وضاع اللقب الأول لأسطورة البرتغال مع العالمي.

النصر يطمئن جمهوره بشان كريستيانو رونالدو

أعلنت العديد من المصادر الصحفية، سلامة مفصل قدم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، تلك الإصابة التي تعرض لها بعد تدخل عنيف من حمدان الشمراني، مدافع نادي الاتحاد، في كلاسيكو السوبر، وسط مخاوف من غيابه عن الملاعب.

ووفقًا لما كشفته المصادر في تصريحات لصحيفة "الرياضية"، فإن الإصابة الحالية لـ نجم البرتغال والتي تعرض لها في كلاسيكو السوبر، ليست خطيرة لأكبر درجة.

وأكدت الصحيفة أن الأسطورة البرتغالية يعاني من تورم في المفصل حاليًا، ولكنه سيكون جاهزًا على الرغم من ذلك، لمباراة الفتح القادمة.

الجدير ذكره انضم صاحب الـ 37 عامًا إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2023"؛ في عقدٍ سارٍ حتى صيف 2025، مقابل 500 مليون يورو.