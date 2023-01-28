السعودية اليوم / السلطات المصرية تغلق ميناء نويبع البحري



القاهرة 06 رجب 1444 هـ الموافق 28 يناير 2023 م واس

أغلقت هيئة موانئ البحر الأحمر ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، نظراً للأحوال الجوية واضطراب حالة البحر.

وأكدت الهيئة في بيان لها مساء الجمعة، أنه تم إيقاف الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية كافة، حفاظاً على سلامة الملاحة البحرية والممتلكات الخاصة والعامة.

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