السعودية اليوم / كاكست وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار تُدشَّنان منصة المعلومات الخليجية المطورة "جسر"



الرياض 05 رجب 1444 هـ الموافق 27 يناير 2023 م واس

دَشَّنَ النائب الأعلى لرئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لواحات الابتكار عضو فريق تأسيس هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار الدكتور خالد بن عبدالرحمن الدكان، اليوم، منصة المعلومات الخليجية المطورة "جسر"، التي تُشرف عليها هيئة تنمية البحث وتستضيفها وتشغلها وتطورها الشبكة

وتهدف المنصة إلى إنشاء نظام معلوماتي إلكتروني خليجي موحد، لحصر الإنتاج العلمي، وتوثيق الموارد البحثية في المؤسسات الأكاديمية الخليجية وتمكّين الباحثين من الوصول للبيانات بطريقة ميسرة.

وتُعدّ منصة "جسر" من الأدوات الفاعلة في البحث العلمي بمنطقة الخليج العربي، وإحدى روافد تبادل المعلومات التي تقدّم خدمات موثوقة ومرجعية ذات قيمة مضافة للمستفيدين كالخبراء، ورواد الأعمال، والأفراد، والجهات الحكومية والبحثية، والمؤسسات التقنية الناشئة، والقطاعين الصناعي والخاص.

ويثري "جسر" مؤسسات البحث والتطوير والابتكار الخليجية، ومراكز الأبحاث والدراسات والمؤسسات التعليمية، والخبراء والمختصين بدول مجلس التعاون، والدراسات والبحوث والإنتاج العلمي في مراكز الأبحاث الخليجية.

ويأتي تكليف مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتنفيذ تطوير مشروع منصة المعلومات الخليجية "جسر" لما تمتلكه من خبرات في إعداد وتطوير وإدارة مبادرات رقمية، وأنظمة إلكترونية، وقواعد معلومات وطنية مركزية؛ لدعم احتياجات البحوث والمجتمعات العلمية والتعليمية بما يُسهم في تعزيز المحتوى المحلي، وبناء مجتمع معرفي للتحول إلى اقتصاد قائم على الابتكار.

ويمكن للمهتمين الاستفادة من خدمات المنصة عبر زيارة الموقع الإلكتروني التالي: https://gcc-gesr.org/ar/.

// انتهى //

23:47ت م

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الرياض 05 رجب 1444 هـ الموافق 27 يناير 2023 م واسدَشَّنَ النائب الأعلى لرئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لواحات الابتكار عضو فريق تأسيس هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار الدكتور خالد بن عبدالرحمن الدكان، اليوم، منصة المعلومات الخليجية المطورة "جسر"، التي تُشرف عليها هيئة تنمية البحث وتستضيفها وتشغلها وتطورها الشبكة السعودية للبحث والابتكار "معين"، وذلك ضمن الاجتماع الخامس والعشرون للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي ، وأمانة مجلس التعاون الخليجي.وتهدف المنصة إلى إنشاء نظام معلوماتي إلكتروني خليجي موحد، لحصر الإنتاج العلمي، وتوثيق الموارد البحثية في المؤسسات الأكاديمية الخليجية وتمكّين الباحثين من الوصول للبيانات بطريقة ميسرة.وتُعدّ منصة "جسر" من الأدوات الفاعلة في البحث العلمي بمنطقة الخليج العربي، وإحدى روافد تبادل المعلومات التي تقدّم خدمات موثوقة ومرجعية ذات قيمة مضافة للمستفيدين كالخبراء، ورواد الأعمال، والأفراد، والجهات الحكومية والبحثية، والمؤسسات التقنية الناشئة، والقطاعين الصناعي والخاص.ويثري "جسر" مؤسسات البحث والتطوير والابتكار الخليجية، ومراكز الأبحاث والدراسات والمؤسسات التعليمية، والخبراء والمختصين بدول مجلس التعاون، والدراسات والبحوث والإنتاج العلمي في مراكز الأبحاث الخليجية.ويأتي تكليف مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتنفيذ تطوير مشروع منصة المعلومات الخليجية "جسر" لما تمتلكه من خبرات في إعداد وتطوير وإدارة مبادرات رقمية، وأنظمة إلكترونية، وقواعد معلومات وطنية مركزية؛ لدعم احتياجات البحوث والمجتمعات العلمية والتعليمية بما يُسهم في تعزيز المحتوى المحلي، وبناء مجتمع معرفي للتحول إلى اقتصاد قائم على الابتكار.ويمكن للمهتمين الاستفادة من خدمات المنصة عبر زيارة الموقع الإلكتروني التالي: https://gcc-gesr.org/ar/.// انتهى //23:47ت م0120

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