السعودية اليوم / رئيسة الحكومة التونسية تلتقي المدير الإقليمي لأفريقيا لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر



تونس 05 رجب 1444 هـ الموافق 27 يناير 2023 م واس

التقت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، بالعاصمة تونس اليوم، المدير الإقليمي لأفريقيا لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر باتريك يوسف.

وتطرق اللقاء إلى التعاون بين تونس والمنظمة في مجال الهجرة غير الشرعية، إلى جانب استعراض مختلف أنشطة اللجنة الدولية في المنطقة وأولويات عملها بتونس خلال الفترة المقبلة.

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23:31ت م

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