شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إصابة رونالدو مع النصر ومدة غيابه عن الملاعب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انقلب الشارع الرياضي السعودي رأسًا على عقب خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أشارت العديد من التقارير الصحفية إلى إصابة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

رونالدو والنصر

رونالدو الذي انضم إلى صفوف النصر في ميركاتو الشتاء الجاري "يناير 2023" قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

تفاصيل إصابة رونالدو مع النصر ومدة غيابه عن الملاعب

وتعرض كريستيانو رونالدو إلى إصابة قوية في مفصل قدمه خلال اللقاء الذي جمعه بالاتحاد مساء أمس، والذي انتهى بفوز كتيبة العميد بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الدور النصف النهائي من دوري السوبر السعودي 2022/2023.

وفقًا لما نشره الصحفي "جريان العضياني"، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، فإن صاحب الـ 37 عامًا تعرض إلى إصابة قوية في مفصل القدم، وعن آثارها يغيب الدولي البرتغالي لمدة شهرين.