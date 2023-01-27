شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يفاجئ جماهيره ويحسم مستقبل حمدالله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية، اليوم الجمعة، موقف إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، من تجديد عقد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، خلال الفترة القادمة.

القناص المغربي الذي انضم لصفوف الاتحاد في يناير 2022 الماضي، لمدة موسم ونصف، حيث ينتهي تعاقده مع العميد بنهاية الموسم الجاري 2022/2023.

الاتحاد يجدد عقد حمدالله لمدة موسمين 2022/2023

ووفقًا للمعلومات الواردة من جانب الإعلامي خالد عبد العزيز، فإن الاتحاد قرر تجديد عقد حمد الله لمدة موسمين.

وكتب الإعلامي خالد بن عبد العزيز عبر منصة "تويتر":"سيعلن حساب نادي الاتحاد قريبًا عن التجديد مع المهاجم الساطي عبدالرزاق حمدالله لمدة موسمين".

أرقام عبد الرزاق حمدالله مع الاتحاد 2022/2023

وفي سياق آخر.. خاض حمد الله 29 مباراة رفقة نادي الاتحاد، ناجحًا في تسجيل 24 هدفًا وصنع هدف وحيد.

الجدير ذكره قاد الدولي المغربي الاتحاد للفوز أمام النصر، أمس الخميس، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الدور نصف النهائي من كأس السوبر السعودي.