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غسل صحن المطاف في 20 دقيقة

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الرياض - محمد الوسيري - كشف برنامج يا هلا الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تقوم بغسل وتطهير المسجد الحرام عشر مرات يوميًّا.

4 آلاف عامل

وبحسب نشرة البرنامج، يقوم بذلك 4 آلاف عامل وعاملة على مدار 24 ساعة.

وتتم عملية التطهير بطريقة ابتكارية وسريعة حتى لا تتسبب في إعاقة الطائفين؛ حيث يستغرق كامل المطاف 20 دقيقة للتطهير، وذلك بمواد خاصة بالمسجد الحرام.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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