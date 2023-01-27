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ولي العهد بأحد مطاعم العلا : حي هالشوف أبو سلمان

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الرياض - محمد الوسيري - وثقت فيديوهات متداولة ولي العهد الأمير يرافقه ولي عهد الأردن الحسين بن عبدالله الثاني خلال تواجدهما بأحد المطاعم بمدينة العلا، وسط عدد من المواطنين.

وظهر في مقطع فيديو نشره مصور الديوان الملكي بندر الجلعود على حسابه الشخصي في سناب شات، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو يُلقي التحية ويسلم على الحاضرين في المطعم.

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وفور لقائه ردد المواطنين تحية له “حي هالشوف أبو سلمان” مُعبرين عن سعادتهم بلقائه.

 

كما نشرت قناة “العربية ” فيديوهات خلال تواجد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالمطعم وسط حفاوة من الحضور للقائه، موثقين لحظات خلال خروجه من المطعم وقيادته للسيارة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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