السعودية اليوم / سفير المملكة لدى بوركينافاسو يلتقي مستشار الرئيس للشؤون الإسلامية



واغادوغو 05 رجب 1444 هـ الموافق 27 يناير 2023 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينافاسو فهد بن عبدالرحمن الدوسري، اليوم، معالي مستشار فخامة رئيس جمهورية بوركينا فاسو للشؤون الإسلامية، عضو المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي الدكتور أبو بكر دوكوري.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون، لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين في بوركينافاسو.

// انتهى //

22:17ت م

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