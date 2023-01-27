شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المسابقات تصدم الأندية وتقرر تعديل 16 مباراة في دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إجراء تعديلات عديدة على 16 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي بنسخته الجارية 2022/2023.

ووفقًا لما أصدرته لجنة المسابقات لجنة المسابقات، فإنها قررت نقل بعض مباريات نادي ضمك إلى ملعبه، بالإضافة إلى تعديل توقيت انطلاقة بعض المواجهات بين الجولتين 15 و21 في دوري روشن السعودي، و23.

تعديلات لجنة المسابقة في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

اشتملت التعديلات على ما يلي..

تعديل موعد مباراة الطائي والاتحاد على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي.

إقامة مباراة الباطن والشباب، على ملعب الباطن، ضمن الجولة السادسة عشرة.

تعديل مباراة ضمك والنصر، لتقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، في الجولة الثامنة عشر.

دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023

الجدير ذكره يقع النصر في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، ويليه الهلال في الوصافة بـ رصيد 32 نقطة من 15 مباراة.