شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الهلال يعلق على مواجهة الوداد في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد مهاجم نادي الهلال السعودي، أن فريقه سينافس على اللقب في بطولة كأس العالم للأندية، المقررة بالمغرب في الفترة بين 1 فبراير حتى 11 من نفس الشهر.

وقال كريم أشرف مهاجم الزعيم في تصريحات صحفية: "مواجهة الوداد ستكون صعبة، لأن عاملي الأرض والجمهور سيكونان لصالح المنافس".

وتابع: "لاعبو الهلال معتادون على اللعب في البطولات العالمية والخارجية، وأيضًا في أجواء جماهيرية كبيرة، مثلما يحدث هنا في مباريات الدوري السعودي"، يضيف لاعب الهلال.

وأضاف: "الهلال يقدم مستويات رائعة على المستوى القاري والعالمي في السنوات الأخيرة، حيث حققنا لقب بطولة دوري أبطال آسيا مرتين، ونشارك في المونديال للمرة الثالثة في آخر 4 سنوات. فريقنا من أكبر الأندية الآسيوية والعربية، وهدفنا في 'الموندياليتو' الوصول إلى أبعد نقطة، ولما لا ننافس على اللقب".

واختتم: "الفريق يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين في الوقت الحالي، وعندما نشارك في بطولة عالمية مثل الموندياليتو نكون إحدى الفرق المرشحة للتتويج باللقب. جمهورنا متعود على أننا ننافس على جميع البطولات التي نشارك بها، وبإذن الله سنقدم مستوى يليق باسم المملكة والنادي".

ومن المقرر أن يواجه الهلال السعودي نظيره الوداد الرياضي في ربع نهائي كأس العالم للأندية، يوم 4 فبراير المقبل، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.