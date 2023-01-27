شكرا لقرائتكم خبر عن رومارينو ينضم لحملة دعم رونالدو بعد سقوط النصر فى السوبر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت مصادر مقربة من النجم البرازيلي رومارينو، جناح اتحاد جدة السعودي، أن اللاعب يرفض كم الإنتقادات التى سيطرت على وسائل الإعلام العالمية والصحافة الأوروبية عن سقوط رونالدو فى مباراة العميد أمس وعدم مقدرته على صناعة الفارق مع النصر إلى الآن.

يأتي ذلك بعدما تعرض اللاعب لهجوم قوي على مدار الساعات القليلة الماضية، بعد أن خاض رونالدو مباراتين بشكل أساسي مع العالمي، فى الوقت الذي لم يتم إستبداله من أرضية الميدان.

ومع ذلك لم يتمكن اللاعب من التسجيل مع النصر والرد على المشككين كعادته، ليصبح مادة للسخرية للفرق المنافسة السعودية، وللصحافة الكتالونية التى لاطلما سخرت من مقارنة اللاعب بميسي.

وكان النصر قد تعرض للسقوط أمام الاتحاد أمس بثلاثية مقابل هدف وحيد، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين بالدور قبل النهائي بكأس السوبر السعودي، تحت أعين النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو.



ماذا يحتاج رونالدو للعودة إلى مستواه؟

وأكدت جميع الآراء الصادرة من اللاعبين أن رونالدو يحتاج فقط لبعض الوقت مع النصر، لتدوين اسمه مع فريق النصر وتسجيل أولي الأهداف مع الفريق، فى مسيرة يتوقع لها الكثير من النجاح.