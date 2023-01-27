شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يستغنى عن ثنائي الفريق بفرمان من رودي جارسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية مساء اليوم الجمعة، عن قرارات جديدة للجهاز الفني بنادي النصر بقيادة رودي جارسيا، بعد الخسارة الكبيرة التي تعرض لما العالمي أمام اتحاد جدة في كأس السوبر السعودي 2022/2023.

النصر يستغنى عن ثنائي الفريق بفرمان من رودي جارسيا

وودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات السوبر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو، بعد الخسارة أمام اتحاد جدة بثلاثية مقابل هدف، ليودع البطولة من نصف نهائي، التي جمعت بين الفريقين، على ملعب الملك فهد الدولي.

ووفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي عبد المجيد بن طالب، أن المدير الفني للنصر، رودي جارسيا، طالب الإدارة بالاستغناء عن بيتي مارتينيز وجلال الدين ماشاريبوف خلال الفترة الحالية، وسرعة البحث عن بديل آخر غيرهم.

ويُعد ذلك في غاية الصعوبة في ظل اقتراب الانتقالات الشتوية على الانتهاء، وتحديدًا مساء الغد السبت الموافق 28 من شهر يناير الجاري.

موقف النصر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

الجدير ذكره يقع النصر في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، بواقع 10 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة واحدة.