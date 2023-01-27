السعودية اليوم / دوريات شرطة محافظة فيفا تقبض على شخصين بحوزتهما (155) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر



فيفا 05 رجب 1444 هـ الموافق 27 يناير 2023 م واس

قبضت دوريات شرطة محافظة فيفا بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطن بحوزتهما (155) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة داخل مركبة المواطن.وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

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20:48ت م

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