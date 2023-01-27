السعودية اليوم / الأمين العام لمجلس التعاون يدين الهجوم المسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في العاصمة الإيرانية طهران



الرياض 05 رجب 1444 هـ الموافق 27 يناير 2023 م واس

دان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجوم المسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في العاصمة الإيرانية طهران، والذي أدى إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص.

وشدد معالي الأمين العام على ضرورة حماية المنشآت الدبلوماسية بحسب الأعراف والمواثيق التي تنظم العمل الدبلوماسي، مؤكدًا تضامن مجلس التعاون مع جمهورية أذربيجان وشعبها الشقيق في هذا المصاب، مقدمًا خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أذربيجان الشقيق، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

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19:55ت م

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