شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال المقبلة في كأس العالم للأندية والقناة الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض لكم موقع "السعودية سبورت 365" موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المقبلة، وذلك في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المغرب.

موعد مباراة الهلال أمام الوداد في كأس العالم للأندية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره نادي الوداد المغربي، وذلك مساء يوم الأحد المقبل الموافق 4 من شهر فبراير الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية احداث المباراة في تمام الساعة الرابعة والنص مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت المغرب، وذلك على أرضية ملعب طنجة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوداد في كأس العالم للأندية 2023

تنقل أحداث مباراة الهلال والوداد عبر قناة الرياضية المغربية، التي تعد الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويضرب الفائز من مباراة نادي الهلال ونظيره نادي الوداد موعدًا في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 ضد نظيره نادي فلامنجو البرازيلي.