شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يقود الحزم للفوز أمام جدة بأول مشاركاته مع الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب نادي الزمالك المصري المعار لصفوف الحزم السعودي، في التألق مع ظهوره الأول رفقة فريقه الجديد.

وحقق نادي الحزم الفوز اليوم على نظيره فريق جدة بنتيجة 3-1 ضمن الجولة 18 من دوري "يلو" للدرجة الأولى في السعودية.

وسجل أوباما أول أهدافه مع الحزم في الدقيقة 52، عبر تسديدة على يسار حارس مرمى نادي جدة، ارتطمت بالقائم ثم سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 75 سجل أوباما الهدف الثالث للحزم، والثاني له في المباراة، بمهارة مميزة، إذ راوغ أحد مدافعي جدة ثم اقترب من حارس المرمى، قبل أن يسدد الكرة من فوقه في الشباك بلمسة فنية رائعة.

وكتب نادي الحزم عبر تويتر: "انتصار جديد ! ألف مبروك ل حزم الصمود. الانتصار العاشر والوصول للنقطة 34".

ويحتل الحزم المركز الرابع في دوري "يلو" علما بأن فرق المسابقة ال 18 يتنافسون على 4 مقاعد للصعود لدوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم المقبل