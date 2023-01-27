شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يرصد التعاقد مع ميسي فى الصيف عن طريق دي ماريا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة مدوية برغبة الاتحاد الكبيرة فى التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وإحباط مخطط الفريق الهلالي فى إستقدام اللاعب بنهاية الموسم الجاري.

وأفادت التقارير أن مسئولي الاتحاد يعلمون مدي صعوبة التعاقد مع ميسي، لأسباب شخصية للاعب تمنعه من التواجد فى دوري روشن خلال الفترة المقبلة، وتفضيل البقاء ضمن الخمس دوريات الأوروبية الكبري، حتى فى حالة الرحيل عن باريس.

ويخطط العميد لإستغلال إقتراب إنتهاء مفاوضات دي ماريا، فى أن يلعب دور الوسيط فى تعاقد الاتحاد مع ميسي بنهاية الموسم، على أن يجتمع الثنائي الأرجنتيني فى صفوف الفريق السعودي بداية من الموسم المقبل.



صداقة دي ماريا تلعب دور الحسم

ويري مسئولي الاتحاد أن صداقة ميسي ودي ماريا القوية طيلة السنوات الماضية لتجاورهم فى منتخب التانجو، قد تعمل على إنتهاء المفاوضات لصالح العميد، حيث أن الوقت ما زال كافيًا للحديث مرة أخري عن إنضمام اللاعب إلى الفريق فى الصيف المقبل.

ويستند جانب الاتحاد فى مفاوضاتهم مع اللاعب إلى موقف رونالدو السابق من رفض التواجد فى الدوري السعودي بعد تقدم الهلال لعرض مادي كبير للاعب فى الصيف الماضي، قبل أن يوافق على التواجد فى دوري روشن بعد عرض النصر الأخير.