شكرا لقرائتكم ضبط شخصين بحوزتهما 155 كجم قات مخبأة داخل مركبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت دوريات شرطة محافظة فيفا بمنطقة جازان، اليوم الجمعة، على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطن بحوزتهما (155) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة داخل مركبة متابعات الخليج 365.

وأوضح الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.