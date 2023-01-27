السعودية اليوم /‫ تعليم سراة عبيدة يحتفي باليوم العالمي للتعليم



أبها 05 رجب 1444 هـ الموافق 27 يناير 2023 م واس

احتفت إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة ممثلةً بإدارة الإشراف التربوي "بنين وبنات" أمس ، باليوم العالمي للتعليم تحت شعار "لابد من جعل التعليم اولوية للتنمية".

وأكد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي في كلمته خلال الحفل الخطابي الذي اقيم على مسرح الإدارة أن التعليم يحظى بالكثير من الدعم والاهتمام من حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- ، إيماناً منها بأهمية التعليم في الارتقاء بالوطن والمواطن على حدٍ سواء .

وأشار إلى أن الهدف من الاحتفاء هو إبراز أهمية العلم والتعليم وتقديراً للمُنجزات التعليمية التي تُسهم في دفع عجلة التنمية والتقدم، والتعريف بجهود وزارة التعليم في إحداث نقلة تطويرية نوعية في النظام التعليمي بما يتوافق مع الاحتياجات المستقبلية،وينسجم مع التوجهات الوطنية والعالمية وإبراز البرامج والمبادرات، لتحقيق مستهدفات التعليم وفق رؤية المملكة 2030.

وتضمن الاحتفاء معرضا مصاحبا ، كما اشتمل على محاضرة وطرح عدد من أوراق العمل المقدمة، وقصائد وأناشيد لمجموعة من طلاب المدارس ، وتكريم الإدارات المنظمة والمشاركة .

// انتهى//

19:35ت م

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