

جنيف 5 رجب 1444 ه الموافق 27 يناير 2023 م واس

بدأت لجنة طوارئ منظمة الصحة العالمية المعنية "بكوفيد 19- " اليوم في جنيف اجتماعها الــ 14 ، لمناقشة ما إذا كانت الجائحة لازالت تمثل حالة طوارئ صحية تستدعي القلق الدولي .

وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم في كلمته بالافتتاح : إن اعداد الوفيات المبلغ عنها منذ بدء ديسمبر الماضي أخذة في الارتفاع ، وأدي رفع القيود في الصين إلى ارتفاع حاد في الوفيات في الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم ، مشيراً إلى أنه تم الإبلاغ في الأسبوع الماضي عن 40 الف حالة وفاة ، مشيرا إلى أن العدد الفعلي أكثر من ذلك .

وأضاف أنه رغم وجود اللقاحات والعلاجات وأدوات التشخيص الفعالة في الوقاية من المرض الشديد والوفاة ، لازالت الاستجابة العالمية متعثرة في العديد من البلدان، حيث لاتصل الأدوات الفعالة إلى السكان الذين هم في حاجة إليها ، خاصة كبار السن والعاملين الصحيين .

وأشار إلى تراجع مراقبة التسلسل الجيني للفيروس بشكل كبير في جميع أنحاء العالم ، مما زاد من صعوبة تتبع المتغيرات المعروفة واكتشاف المتغيرات الجديدة .

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19:32ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصحة العالمية تؤكد أن الاستجابة العالمية لجائحة " كوفيد - 19 " لا زالت متعثرة في العديد من البلدان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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