السعودية اليوم / مقتل 16 شخصا جراء عاصفة مدارية بمدغشقر



أنتاناناريفو 05 رجب 1444 هـ الموافق 27 يناير 2023م واس

لقي 16 شخصا حتفهم وفقد 17 آخرون نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت عقب وصول العاصفة المدارية تشيبيسو إلى اليابسة في مدغشقر.

وأوضح مكتب إدارة المخاطر والكوارث التابع لحكومة مدغشقر في بيان ، أن 3 أشخاص لقوا حتفهم جراء العاصفة التي اجتاحت مدغشقر ولقي 13 آخرون حتفهم أيضا بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت بعد رحيل العاصفة .

من جهتها أفادت إدارة الحماية المدنية وعمليات المساعدة الإنسانية بالمفوضية الأوروبية في بيان ، أن العاصفة والأمطار تسببتا حتى الآن في تشريد أكثر من 60 ألفا وألحقت أضرارا بنحو 13 ألف منزل ومائة مدرسة في مدغشقر.

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19:24ت م

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