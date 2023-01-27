السعودية اليوم / بريطانيا تسجل12,442 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لندن 05 رجب 1444 هـ الموافق 27 يناير 2023 م واس

سجلت بريطانيا 12,442 إصابة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية في بيان : أن الإصابات بالفيروس تراجعت بنسبة 22,7% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه ، مشيرة إلى أن عدد الوفيات في 28 يوما من الاختبار الإيجابي للفيروس، والمسجلة خلال الأسبوع المنتهي بنفس الفترة وصلت إلى 715 وفاة بتراجع بلغ قدره 26,4% مقارنة بالأيام السبعة السابقة.

// انتهى //

19:18ت م

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لندن 05 رجب 1444 هـ الموافق 27 يناير 2023 م واسسجلت بريطانيا 12,442 إصابة بفيروس كورونا في الأسبوع المنتهي بتاريخ 21 يناير الحالي .وأفادت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية في بيان : أن الإصابات بالفيروس تراجعت بنسبة 22,7% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه ، مشيرة إلى أن عدد الوفيات في 28 يوما من الاختبار الإيجابي للفيروس، والمسجلة خلال الأسبوع المنتهي بنفس الفترة وصلت إلى 715 وفاة بتراجع بلغ قدره 26,4% مقارنة بالأيام السبعة السابقة.// انتهى //19:18ت م0074

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