شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة رونالدو.. موعد مباراة النصر المقبلة في دوري روشن السعودي والقناة الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي لمواجهة نظيره نادي الفتح، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 15 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023/2022.

موعد مباراة النصر أمام الفتح في الدوري السعودي للمحترفين

ويواجه نادي النصر السعودي نظيره نادي الفتح مساء يوم الجمعة المقبل الموافق الثالث من شهر يناير الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 15 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023/2022.

وتنطلق صافرة بداية أحداث المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

ويحتل نادي النصر السعودي المركز الأول من جدول ترتيب الدوري السعودي وذلك برصيد 33 نقطة، ويقع نادي الفتح في المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد ضد الفتح في الدوري السعودي للمحترفين

وتذاع أحداث المباراة عبر شبكة قنوات SSC السعودية، والتي تمتلك حقوق بث وإذاعة مباريات دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة النصر والفتح مساء الجمعة، عبر قنواتها، وتحديدًا SSC HD1.