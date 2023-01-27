شكرا لقرائتكم عقوبات التفحيط: سجن وغرامة تتضاعف مع التكرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - جددت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، التذكير بعقوبات التفحيط والإجراءات المترتبة عليها، وفقاً للمادة التاسعة والستين من نظام المرور.

السجن والغرامة

وأضافت الإدارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن مرتكب مخالفة التفحيط يعاقب في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يوماً، وغرامة مالية 20 ألف ريال ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

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وتابعت، في المرة الثانية تتضاعف العقوبات إلى الحجز شهر واحد، وغرامة 40 ألف ريال، ويُحال إلى المحكمة المختصة؛ للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه.

وأضافت، أن عقوبة المرة الثالثة، حجز المركبة، والغرامة 60 ألف ريال، ويحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.

استثناءات العقوبة

ونوّهت إدارة المرور بأنه يُستثنى من عقوبتَي الحجز أو المصادرة الواردتيْن في هذه المادة المركبات المستأجرة أو المسروقة.