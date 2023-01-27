

الرياض 05 رجب 1444 هـ الموافق 27 يناير 2023 م واس

ضبطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة القصيم، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة، وافدًا بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية لممارسته مهنة الحجامة دون تصريح، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

// انتهى //

18:17ت م

0061





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة القصيم تضبط وافدًا بتأشيرة زيارة لممارسته مهنة الحجامة دون تصريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.