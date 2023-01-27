غلم / "الأرصاد" : سحب رعدية ممطرة على العاصمة المقدسة



مكة المكرمة 5 رجب 1444 هـ الموافق 27 يناير 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، من سحب رعدية ممطرة على العاصمة المقدسة ، تشمل ، مشعر عرفات والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

// انتهى //

17:41ت م

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