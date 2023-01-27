السعودية اليوم / أمانة جازان تُطلق حملة نظافة عامة بمحافظة الدرب



الدرب 05 رجب 1444هـ الموافق 27 يناير 2023م واس

أطلقت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة الدرب أمس، حملة تطوعية وتوعوية لرفع مستوى النظافة العامة بمخطط الغريف ٧٨ السكني ، وذلك ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية الدرب المكلف علي بن معدي عسيري أن تنفيذ الحملة يأتي بالشراكة مع عدد من المتطوعين لدعم هذه الحملة، سعيًا لتعزيز التنمية والمسؤولية لدى المجتمع، حيث تم قص الحشائش ، و رفع أكثر من 176 متر مكعب من المخلفات والنفايات والأنقاض ونقلها إلى المرمى المخصص لها.

وبيّن أن البلدية تسعى من خلال هذه الحملة إلى الحد من مظاهر التشوه البصري وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية النظافة داخل الاحياء السكنية ، والتشديد على الرقابة العامة، منوهًا بتطبيق الأنظمة والتعليمات للمخالفين وفق لائحة الغرامات، داعيًا الجميع إلى التعاون وعدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها، حتى ينعم الجميع ببيئة صحية وخالية من الملوثات، والإبلاغ عن المخالفات والمخالفين من خلال مركز البلاغات 940.

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17:28ت م

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