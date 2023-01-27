شكرا لقرائتكم خبر عن تاليسكا يدافع عن رونالدو بعد السقوط أمام الاتحاد فى السوبر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المهاجم البرازيلي تاليسكا، لاعب نادي النصر السعودي، على الدفاع عن رونالدو عقب السقوط أمام الاتحاد بنتيجة 1/3،فى الدور قبل النهائي من منافسات كأس السوبر السعودي.

وأكد تاليسكا أن رونالدو بإمكانه صناعة الفارق مع النصر فى المباريات القادمة، كما أنه يحاول بشكل مستمى تقديم كافة ما لديه من الفريق، ولكن الأمر سيكون صعبًا فى بدايته، خاصة أن هذه التجربة فريدة من نوعها للاعب البرتغالي.

وأضاف تاليسكا أن بدايته مع النصر كانت مشابهة، خاصة أن الكرة العربية ودوري روشين مختلفين تمامًا فى الأجواء عن الدوريات الأوروبية، مما يجعل إنطلاقة رونالدو مع العالمي طبيعية للغاية حتى هذه اللحظة.



رسالة تاليسكا الخاصة إلى رونالدو

ووجه تاليسكا رسالة خاصة لرونالدو عقب هزيمة الاتحاد الأخيرة، حيث نصحه بعدم الإستعجال فى تسجيل أولي أهدافه مع النصر، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تسجيل اللاعب العديد من الأهداف حال إلتزامه بالهدوء والتركيز أمام المرمي.



الصحافة العالمية تسخر من سقوط رونالدو

هذا وقد شهدت الساعات الأخيرة سخرية عدد كبير من وسائل الإعلام العالمية بسقوط رونالدو أمام الاتحاد وعدم صناعته للفارق، بعدما تأخر فريقه بهدفين فى الشوط الأول، حيث ظهر تاليسكا مؤثرًا أكثر منه بعدما قام بتقليص الفارق فى شوط اللقاء الثاني.