السعودية اليوم / الأرصاد : أمطار على منطقة نجران



نجران 05 رجب 1444 هـ الموافق 27 يناير 2023 م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم ، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة نجران مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية ، تشمل مدينة نجران ، ومحافظات بدرالجنوب ، وثار ، وحبونا ، و خباش ، و يدمة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.

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16:48ت م

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