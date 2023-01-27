السعودية اليوم / رئيس مجلس الشورى يرأس وفد المملكة في اجتماعات الدورة (17) لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بالجزائر



الرياض 05 رجب 1444 هـ الموافق 27 يناير 2023 م واس

يرأس معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وفد المملكة العربية

وستناقش الدورة السابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي خلال الاجتماعات عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومن ضمنها مايتعلق بالتصدي للمخططات الإسرائيلية وحماية المسجد الأقصى ، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره تحت مظلة الأمم المتحدة ، والتضامن مع الأقليات المسلمة في العالم ، وتفعيل ودعم المؤسسات الاقتصادية في مجال التنمية في العالم الإسلامي ، كما سيناقش المؤتمر قضايا تتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة والتعاون في مجال الحفاظ على الموارد المائية في الدول الأعضاء ،بالإضافة إلى مناقشة دعم دور المرأة في جوانب التنمية في الدول الأعضاء في الاتحاد وتعزيز دور البرلمانات الاسلامية في تعزيز الصحة الأساسية فيما بين الدول الأعضاء في الاتحاد ، كماسيناقش المؤتمر مايتعلق بأهمية التصدي الفعال لظاهرة "الإسلاموفوبيا".

ويضم وفد المملكة العربية السعودية برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ ، ومعالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري، وعددًا من أعضاء مجلس الشورى وهم اللواء علي بن محمد العسيري، والدكتور فايز بن عبدالله الشهري، والدكتورة سامية بنت عبدالله بخاري، والدكتورة لطيفة بنت محمد العبدالكريم، وعدد من المسؤولين في المجلس.

// انتهى //

15:46ت م

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الرياض 05 رجب 1444 هـ الموافق 27 يناير 2023 م واسيرأس معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أعمال اجتماعات الدورة السابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي ستنطلق أعماله في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية ، بمشاركة رؤساء المجالس في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.وستناقش الدورة السابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي خلال الاجتماعات عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومن ضمنها مايتعلق بالتصدي للمخططات الإسرائيلية وحماية المسجد الأقصى ، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره تحت مظلة الأمم المتحدة ، والتضامن مع الأقليات المسلمة في العالم ، وتفعيل ودعم المؤسسات الاقتصادية في مجال التنمية في العالم الإسلامي ، كما سيناقش المؤتمر قضايا تتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة والتعاون في مجال الحفاظ على الموارد المائية في الدول الأعضاء ،بالإضافة إلى مناقشة دعم دور المرأة في جوانب التنمية في الدول الأعضاء في الاتحاد وتعزيز دور البرلمانات الاسلامية في تعزيز الصحة الأساسية فيما بين الدول الأعضاء في الاتحاد ، كماسيناقش المؤتمر مايتعلق بأهمية التصدي الفعال لظاهرة "الإسلاموفوبيا".ويضم وفد المملكة العربية السعودية برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ ، ومعالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري، وعددًا من أعضاء مجلس الشورى وهم اللواء علي بن محمد العسيري، والدكتور فايز بن عبدالله الشهري، والدكتورة سامية بنت عبدالله بخاري، والدكتورة لطيفة بنت محمد العبدالكريم، وعدد من المسؤولين في المجلس.// انتهى //15:46ت م0046

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