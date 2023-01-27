شكرا لقرائتكم جموع غفيرة تشيع الداعية عبدالله بانعمة بالمدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شيعت جموع غفيرة في المدينة المنورة، اليوم جنازة الداعية عبدالله بانعمة بعد معاناة 30 عامًا من مرض الشلل الرباعي، ظل فيها مثالًا للصبر والرضا بقضاء الله وقدره.

أقيمت صلاة الجنازة قبل قليل بالمسجد النبوي بمشاركة الآلاف من الشباب، وتم دفنه بالبقيع.

وفاة عبدالله بانعمة

توفي إلى رحمة الله تعالى، الداعية عبدالله بانعمة عن عمر تخطى لـ50 عامًا، بعد معاناة طويلة مع مرض الشلل الرباعي ظل فيها مثالًا للصبر والرضا بقضاء الله وقدره فلم تفارقه الابتسامة طيلة سنوات مرضه.

وأثارت وفاة الداعية الراحل عبدالله بانعمة، صدمة الكثير من المغردين، حيث كانت قصة حياته ملهمة لكثيرين منهم، فنعى الكثيرين منهم الراحل بكلمات مؤثرة، ودعوا الله أن يرحمه ويغفر له ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.