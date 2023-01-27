السعودية اليوم / وزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر الهجوم المسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في العاصمة الإيرانية طهران



الرياض 5 رجب 1444هـ الموافق 27 يناير 2023م واس

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية

وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية أذربيجان وشعبها الصديق في هذا المصاب، داعيةً إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة.

// انتهى //

14:43ت م

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الرياض 5 رجب 1444هـ الموافق 27 يناير 2023م واسأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في العاصمة الإيرانية طهران، مما أدّى لمقتل أحد أفراد الحماية للسفارة وإصابة آخرين.وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية أذربيجان وشعبها الصديق في هذا المصاب، داعيةً إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة.// انتهى //14:43ت م0040

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