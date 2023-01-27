السعودية اليوم / وزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر الهجوم المسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في العاصمة الإيرانية طهران

الرياض 5 رجب 1444هـ الموافق 27 يناير 2023م واس
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح على سفارة جمهورية أذربيجان في العاصمة الإيرانية طهران، مما أدّى لمقتل أحد أفراد الحماية للسفارة وإصابة آخرين.
وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع جمهورية أذربيجان وشعبها الصديق في هذا المصاب، داعيةً إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة.
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14:43ت م
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