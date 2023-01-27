السعودية اليوم / شرطة منطقة الرياض تقبض على (3) مقيمين لاعتدائهم على حراس منازل قيد الإنشاء وسلب قواطع كهربائية ومعدات بناء



الرياض 05 رجب 1444 هـ الموافق 27 يناير 2023 م واس

قبضت شرطة منطقة الرياض على (3) مقيمين من الجنسية الباكستانية لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في الاعتداء على حراس منازل قيد الإنشاء وسلب مقتنياتهم وسرقة قواطع كهربائية ومعدات بناء، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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14:36ت م

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