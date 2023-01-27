شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يفتح النار على "الشمراني" بسبب رونالدو.. واللاعب يرد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فتح إعلامو النصر وجماهيره النار على حمدان الشمراني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، مُطالبون بتقديم شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق ووزارة الرياضة، بعد التصرفات التي نتجت من اللاعب عقب مباراة أمس.

الاتحاد يضرب شباك النصر بثلاثية

وتمكن الاتحاد من تحقيق فوز مثير على نظيره النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الدور النصف النهائي من كأس السوبر السعودي في نسخته الجارية 2022/2023.

النصر يطالب بالتحقيق مع الشمراني بسبب كريستيانو رونالدو

وشدد إعلاميو النصر وجماهيره، على التحقيق مع الشمراني، وذلك بتهمة تعمد إصابة كريستيانو رونالدو، خلال كلاسيكو السوبر أمس.

كيف رد حمدان الشمراني على مطالبات تحويله للمحاكمة

علق حمدان الشمراني لاعب الاتحاد بشكل غير مباشر على الحملة الإعلامية والجماهيرية ضده وهو يحتفل في فيديو داخل غرفة الملابس، قائلًا: "كفاية صياح.. كفاية صياح".