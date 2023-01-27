شكرا لقرائتكم الشرطة الأمريكية تلقي القبض على قاتلة المبتعث السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ألقت الشرطة الأمريكية القبض على امرأة من جورجيا بعد مقتل المبتعث السعودي الوليد الغريبي طعنًا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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التهم الموجهة إلى السيدة

وقالت شرطة مدينة فيلادلفيا إن نيكول ماري رودجرز، البالغة 19 عامًا، محتجزة الآن لديهم، ووجهت إليها تهمة القتل العمد والسرقة والسطو وتهمًا أخرى ذات صلة.

وبحسب شبكة ABC6 news الأمريكية، فإن نيكول يعود أصلها من مدينة من كولومبوس بولاية جورجيا.

تفاصيل الجريمة

ولم تذكر الشرطة سبب طعن رودجرز للمبتعث السعودي، أو ما إذا كانت تعرف الضحية، لكنها أشارت إلى أن الجريمة وقعت يوم الاثنين في الساعة 11:50 صباحًا داخل منزل في المبنى رقم 300 في شارع هانسبيري في جيرمانتاون.

وقالت الشرطة إن الضباط عثروا على الشاب الذي يبلغ 25 عامًا مصابًا بطعنة في الرقبة في دورة المياه في الطابق الثالث، وقد أُعلن مقتل الوليد الغريبي في مكان الحادث.

ويُذكر أن الشرطة كانت قد رصدت مكافأة قدرها 20000 دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى اعتقالها، لافتة إلى أن المتهمة تقود سيارة كيا سورينتو 2017 سوداء، تحمل لوحة ترخيص جورجيا CUS-1413.