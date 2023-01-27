شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا يطرد لاعب النصر من الفريق لهذا السبب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يقترب لاعب النصر من توديع صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية الجارية، بعد التصريحات المثيرة التي فجرها رودي جارسيا المدير الفني للعاملي ضده.

خالد الغنام يرحل عن النصر بسبب رودي جارسيا

كشفت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكدت اقتراب رحيل الجناح الشاب خالد الغنام، عن نادي النصر، بسبب جارسيا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وجاء ذلك بعد تدهور العلاقة بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد تصريحاته الصحفية، بعد كلاسيكو الاتحاد.

وقال المدير الفني الفرنسي، عن استبعاده الجناح الشاب، من قائمة النصر خلال الفترة الأخيرة: "إذا كان الغنام، يريد أن يلعب، عليه أن يتمرن بشكل جيد، ويقنعني".

النصر والاتحاد

الجدير ذكره تلقى النصر خسارة قاسية أمس أمام الاتحاد في كلاسيكو السوبر السعودي (1-3) بمشاركة كريستيانو رونالدو، ليودع النادي بطولة كأس السوبر السعودي، من الدور نصف النهائي.