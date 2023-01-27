شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. برشلونة يرصد التعاقد مع حجازي فى الصيف بعقد خيالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية كتالونية عن وجود حالة من الإعجاب داخل إدارة برشلونة بالمستوي الذي يقدمه النجم المصري أحمد حجازي، بعد مشاهدة ظهوره المميز أمس أمام النصر، فى المواجهة الثنائية التى جمعت بين اللاعب والنجم البرتغالي رونالدو.

وتري إدارة الفريق الكتالوني أن فكرة التعاقد مع حجازي ستكون جيدة للغاية فى الصيف المقبل، خاصة أن اللاعب لن يكلف الفريق أكثر من 40 مليون يورو حال التعاقد معه، بجانب إمتلاكه الخبرات فى الدوريات الأوروبية بعد عدة تجارب سابقة للاعب فى فيورنتينا وويست بروميتش.

وتفضل إدارة برشلونة تأجيل المفاوضات مع اللاعب لنهاية الموسم الجاري للوقوف بشكل نهائي على مستواه، على أن يكون البديل المنتظر داخل الفريق للمدافع المخضرم الراحل جيرارد بيكيه.



تشافي يمنح الضوء الأخضر لضم اللاعب

ومنح المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز الضوء الأخضر لمسئولي الفريق الكتالوني فى التعاقد مع اللاعب، خاصة ان حجازي يتمتع بالعديد من المميزات التى لا يمتلكها الفريق الكتالوني، على رأسها الطول اليافع وإجادته للتعامل مع الكرات العرضية والقوة البدنية فى الإلتحامات المشتركة.

مما يجعل تشافي يري اللاعب صفقة مربحة داخل برشلونة حال نجاح إدارة الفريق فى التعاقد معه خلال المرحلة القادمة، فى ظل رغبة الفريق الكتالوني بتأمين هذا المركز بشكل نهائي، فى ظل وجود لاعبين مميزين آخرين.