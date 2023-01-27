السعودية اليوم / الدعيلج يلتقي مسؤولي وزارة النقل ووكالة الطيران المدني بجمهورية الجزائر



الرياض 05 رجب 1444 هـ الموافق 27 يناير 2023 م واس

التقى معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج, خلال زيارة الوفد السعودي برئاسة معالي وزير الحجّ والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة إلى جمهورية الجزائر من الفترة 23 إلى 25 يناير الحالي, كلاً من وزير النقل كمال بلجود, ومدير عام الوكالة الوطنية للطيران المدني بجمهورية الجزائر حمزة بن حمودة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الإطار التشغيلي القائم بين البلدين, كما أبدى الدعيلج ضرورة تحديث مذكرة التفاهم القائمة بين سلطتي الطيران المدني لمواكبة النمو المتزايد للحركة وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وتأتي الزيارة ضمن اللقاءات الإستراتيجية القائمة بين الجهات الحكومية في البلدين الشقيقين بهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة في المملكة العربية

// انتهى //

12:48ت م

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الرياض 05 رجب 1444 هـ الموافق 27 يناير 2023 م واسالتقى معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج, خلال زيارة الوفد السعودي برئاسة معالي وزير الحجّ والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة إلى جمهورية الجزائر من الفترة 23 إلى 25 يناير الحالي, كلاً من وزير النقل كمال بلجود, ومدير عام الوكالة الوطنية للطيران المدني بجمهورية الجزائر حمزة بن حمودة.وجرى خلال اللقاء مناقشة الإطار التشغيلي القائم بين البلدين, كما أبدى الدعيلج ضرورة تحديث مذكرة التفاهم القائمة بين سلطتي الطيران المدني لمواكبة النمو المتزايد للحركة وتعزيز العلاقات بين البلدين.وتأتي الزيارة ضمن اللقاءات الإستراتيجية القائمة بين الجهات الحكومية في البلدين الشقيقين بهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة في المملكة العربية السعودية وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.// انتهى //12:48ت م0029

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