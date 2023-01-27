السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الكوت ديفوار يلتقي رئيس المجلس الأعلى للأئمة والمؤسسات الإسلامية السنية



ابيدجان 05 رجب 1444 هـ الموافق 27 يناير 2023 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار، عبدالله بن حمد السبيعي، في مكتبه بمقر السفارة، رئيس المجلس الأعلى للأئمة والمؤسسات الإسلامية السنية في كوت ديفوار، فضيلة الدكتور موسى فاديغا.

وسلم السفير السبيعي خلال اللقاء، نسخاً من مصحف المدينة المنورة لفضيلته لتوزيعها على المسلمين في الجمهورية، فيما قدم الدكتور فاديغا شكره للمملكة حكومةً وشعباً على ما تقدمه من مساعدات للمسلمين في بلاده.

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11:56ت م

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