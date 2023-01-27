شكرا لقرائتكم خبر عن دياز يوجه رسالة مفاجئة لجماهير الهلال قبل كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال، عن السقوط أمام الفيحاء فى كأس السوبر السعودي، وربطه بما سيحدث فى كأس العالم للأندية أمام الوداد بالمغرب مطلع الشهر الجاري.

حيث وعد دياز الجماهير الهلالية بظهور مختلف تمامًا أمام الوداد فى كأس العالم للأنظية، وتقديم مستوي جيد للغاية يتيح للفريق التواجد فى المربع الذهبي والوصول إلى المباراة النهائية للمرة الأولي فى تاريخ الزعيم والأندية السعودية.

يأتي ذلك بعد أن تلقي المدرب العديد من الإنتقادات القوية فى الساعات القليلة الماضية، والتى طالبت بإقالة المدرب فى الوقت الحالي، وعدم الإنتظار لإنطلاق بطولة كأس العالم للاندية، والتى قد يودعها الفريق من المباراة الأولي فى حالة إستمراره بهذا المستوي المتدني.



مخاوف هلالية قبل مواجهة الوداد

وسيطرت حالة من التخوف الكبيرة على جماهير الهلال بعد السقوط أمام الفيحاء أمس، خاصة أن لقاء الوداد القادم فى كأس العالم للأندية لن يكون سهلًا على الإطلاق، خاصة أن الفريق المغربي سيكون متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور.



موعد مباراة الهلال والوداد بالمونديال

ومن المقرر ان يلاقي نادي الهلال نظيره الوداد فى الدور ربع النهائي من منافسات كأس العالم للأندية يوم السبت القادم،على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة السادسة والنصف بتوقيت المغرب.