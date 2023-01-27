شكرا لقرائتكم خبر عن لا يفوتك.. مواعيد مباريات الأسبوع الخامس عشر من دوري روشن السعودي 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل جماهير الكرة المستديرة في الشارع الرياضي السعودي بجميع أنحاء العالم، عن موعد انطلاق الجولة الخامس عشر، من مجريات دوري روشن السعودي للمحترفين في نسخته الجارية 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية جدول مباريات الأسبوع الخامس عشر من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك يأتي فيما يلي..

تعرف على جدول ترتيب مباريات الجولة الـ 15 من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

الخميس 2 فبراير 2023

الشباب × ضمك

الخامسة بتوقيت القاهرة.

السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

السابعة بتوقيت أبو ظبي.

الباطن × التعاون

الخامسة بتوقيت القاهرة.

السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

السابعة بتوقيت أبو ظبي.

أبها × الخليج

السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

الجمعة 3 فبراير 2023

الفتح × النصر

الخامسة بتوقيت القاهرة.

السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

السابعة بتوقيت أبو ظبي.

الاتفاق × العدالة

السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

السبت 4 فبراير 2023

الطائي × الاتحاد

الخامسة بتوقيت القاهرة.

السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

السابعة بتوقيت أبو ظبي.

الفيحاء × الوحدة

السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.