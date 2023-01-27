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لا يفوتك.. مواعيد مباريات الأسبوع الخامس عشر من دوري روشن السعودي 2022/2023

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محمد الفلاح - يتساءل جماهير الكرة المستديرة في الشارع الرياضي السعودي بجميع أنحاء العالم، عن موعد انطلاق الجولة الخامس عشر، من مجريات دوري روشن السعودي للمحترفين في نسخته الجارية 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا " سبورت" في السطور التالية جدول مباريات الأسبوع الخامس عشر من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك يأتي فيما يلي..

تعرف على جدول ترتيب مباريات الجولة الـ 15 من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

 

الخميس 2 فبراير 2023

الشباب × ضمك

الخامسة بتوقيت القاهرة.  
السادسة بتوقيت مكة المكرمة. 
السابعة بتوقيت أبو ظبي.  

الباطن × التعاون

الخامسة بتوقيت القاهرة.  
السادسة بتوقيت مكة المكرمة. 
السابعة بتوقيت أبو ظبي.  

أبها × الخليج

السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.  
الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة. 
التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.  

الجمعة 3 فبراير 2023

الفتح × النصر

الخامسة بتوقيت القاهرة.  
السادسة بتوقيت مكة المكرمة. 
السابعة بتوقيت أبو ظبي.  

الاتفاق × العدالة

السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.  
الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة. 
التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.  

السبت 4 فبراير 2023

الطائي × الاتحاد

الخامسة بتوقيت القاهرة.  
السادسة بتوقيت مكة المكرمة. 
السابعة بتوقيت أبو ظبي.  

الفيحاء × الوحدة

السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.  
الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة. 
التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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