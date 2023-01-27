شكرا لقرائتكم خبر عن الصحافة الكتالونية تسخر من سقوط رونالدو وتوجه رسالة خاصة ل ميسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرصت الصحافة الكتالونية على تسليط الضوء على سقوط رونالدو،فى شكل شهد كم كبير من السخرية لهزيمة النصر أمس وعدم مقدرة النجم البرتغالي صناعة الفارق فى مواجهة حجازي بمباراة الاتحاد، والتي أنتهت بهزيمة العالمي بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليودع الفريق منافسات كأس السوبر السعودي.

وأضافت نفس المصادر أن رونالدو ظهر على هيئة اللاعب العاجز عن صناعة الفارق بعد تأخر فريقه بهدفين فى شوط اللقاء الأول، مشيرة إلى أن مقارنته بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ما هي إلا مجرد حماقة كبيرة، كما أن اللاعب أصبح منتهيًا فى الوقت الحالي.

وأستندت الصحافة الكتالونية فى نقلها لهزيمة رونالدو المدوية، إلى نجاح اليونايتد الحالي بعد رحيا اللاعب، ودخوله إلى المربع الذهبي فى البيرميرليج للمرة الأولي له هذا الموسم ومناطحة الكبار، مما يؤكد أن اللاعب عبء كبير على أي فريق يلعب له.



تحذيرات قوية ل ميسي بعد الرحيل للهلال

وبالحديث عن سقوط رونالدو، وجهت الصحافة الكتالونية بضرورة رفض ميسي العروض المقدمة من الهلال السعودي، حتى لا يواجه نفس المصير السيئ للرونالدو، وللحفاظ على ما تبقي من تاريخه الكبير الذي صنعه مع برشلونة، بجانب فوزه الاخير بكأس العالم رفقة الأرجنتين.

مشيرة إلى أن الأفضل للاعب الإستمرار ضمن الدوريات الأوروبية الكبري فى أحدي أنديات القمة، وعدم خوض هذه المغامرة التى قام به رونالدو مؤخرًا، والتى باتت فاشلة.