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شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباريات اليوم.. تعرف على ترتيب دوري روشن السعودي 2022/2023 والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجارية 2022/2023، قبل مباريات اليوم المرتقبة.
ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت 365" جدول مباريات اليوم في دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023، وذلك يأتي في السطور التالية..
جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023
الوحدة × الفتح «مؤجلة من الجولة الـ 9»
-السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.
-الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.
-التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.
الشباب × الطائي «الجولة الـ 18»
-الخامسة بتوقيت القاهرة.
-السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.
-السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.
تعرف على جدول ترتيب مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين قبل مباريات اليوم
المركز الأول- النصر، برصيد 33 نقطة.
المركز الثاني- الهلال، برصيد 32 نقطة.
المركز الثالث- الاتحاد، برصيد 31 نقطة.
المركز الرابع- الشباب، برصيد 28 نقطة.
المركز الخامس- التعاون، برصيد 27 نقطة.
المركز السادس- ضمك، برصيد 21 نقطة.
المركز السابع- أبها، برصيد 19 نقطة.
المركز الثامن- الفتح، برصيد 18 نقطة.
المركز التاسع- الطائي، برصيد 18 نقطة.
المركز العاشر - الاتفاق، برصيد 16 نقطة.
المركز الحادي عشر- الرائد، برصيد 16 نقطة.
المركز الثاني عشر- الوحدة، برصيد 15 نقطة.
المركز الثالث عشر- الفيحاء، برصيد 15 نقطة.
المركز الرابع عشر- الخليج، 13 نقطة.
المركز الخامس عشر- العدالة، برصيد 9 نقاط.
المركز السادس عشر- الباطن، برصيد 3 نقاط.