شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباريات اليوم.. تعرف على ترتيب دوري روشن السعودي 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجارية 2022/2023، قبل مباريات اليوم المرتقبة.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت 365" جدول مباريات اليوم في دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023، وذلك يأتي في السطور التالية..

جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

الوحدة × الفتح «مؤجلة من الجولة الـ 9»

-السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

-الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

-التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

الشباب × الطائي «الجولة الـ 18»

-الخامسة بتوقيت القاهرة.

-السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

-السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على جدول ترتيب مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين قبل مباريات اليوم

المركز الأول- النصر، برصيد 33 نقطة.

المركز الثاني- الهلال، برصيد 32 نقطة.

المركز الثالث- الاتحاد، برصيد 31 نقطة.

المركز الرابع- الشباب، برصيد 28 نقطة.

المركز الخامس- التعاون، برصيد 27 نقطة.

المركز السادس- ضمك، برصيد 21 نقطة.

المركز السابع- أبها، برصيد 19 نقطة.

المركز الثامن- الفتح، برصيد 18 نقطة.

المركز التاسع- الطائي، برصيد 18 نقطة.

المركز العاشر - الاتفاق، برصيد 16 نقطة.

المركز الحادي عشر- الرائد، برصيد 16 نقطة.

المركز الثاني عشر- الوحدة، برصيد 15 نقطة.

المركز الثالث عشر- الفيحاء، برصيد 15 نقطة.

المركز الرابع عشر- الخليج، 13 نقطة.

المركز الخامس عشر- العدالة، برصيد 9 نقاط.

المركز السادس عشر- الباطن، برصيد 3 نقاط.