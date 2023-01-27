شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خسارة النصر.. الصحف العالمية تسخر من رونالدو بهذه الطريقة! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لقى النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، هجومًا شديدًا من جانب الصحف العالمية بعد مشاركته مع النصر في الخروج من منافسات كأس السوبر السعودي "موسم 2022-2023"، أمام الاتحاد بالخسارة بثلاثية مقابل هدف وحيد.

الاتحاد والنصر في نصف نهائي السوبر السعودي 2022/2023

وتمكنت كتيبة الاتحاد من حجز مقعدًا في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي "موسم 2022-2023"، بعد فوزه المثير على النصر في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء أمس الخميس، في نصف نهائي السوبر.

وواصل قائد النصر، كريستيانو رونالدو غيابه عن التسجيل للمباراة الثانية على التوالي، ليخسر النصر فرصة المنافسة على أول ألقابه هذا الموسم، وسط حزن كبير من جانب جماهير الفريق.

كيف تناولت الصحف العالمية خسارة رونالدو مع النصر؟

قالت صحيفة Mirror البريطانية "كرستيانو رونالدو يغادر كأس السوبر السعودي أمام منافس مألوف مع استمرار البداية السلبية".

وأضافت الصحيفة أن مساعي رونالدو للفوز بأول لقب له في الشرق الأوسط، انتهت بالفعل.

بينما ذكرت صحيفة DailyMail البريطانية " كريستيانو رونالدو لا يزال في انتظار هدفه الأول في السعودية بعدما أنهى ثاني مبارياته دون تسجيل"

وواصلت الصحيفة: "يكافح اللاعب ابن الـ37 عامًا لإحداث تأثير في مباراة الخسارة 3-1 في نصف نهائي كأس السوبر أمام الاتحاد".

وأشارت Sport البولندية إلى خسارة رونالدو مع النصر امام الاتحاد، مسلطة الضوء على فرصة رونالدو في الشوط الأول من اللقاء، والتي كادت تمنح هدفًا للنصر، لكن تألق حارس الاتحاد جروهي في التصدي للكرة.

وعلقت الصحيفة على الفرصة بعنوان: "فشلت فرصة كرستيانو رونالدو، كان يفترض أن تكون جميلة جدًا".