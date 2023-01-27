السعودية اليوم / تعليم جازان يحتفي باليوم الدولي للتعليم 2030



جيزان 05 رجب 1444 هـ الموافق 27 يناير 2023 م واس

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أمس، باليوم الدولي للتعليم 2030 تحت شعار" إيلاء الأولوية للتعليم كوسيلة للاستثمار في البشر"، الذي بهدف إلى إبراز أثر التعليم على تحقيق التنمية المستدامة لمختلف البلدان، بحضور مدير تعليم جازان ملهي عقدي.

وأوضح المساعد للشؤون التعليمية بتعليم جازان الدكتور أحمد بن ظافر عطيف، أن الاحتفاء باليوم الدولي للتعليم في الـ" 24 " من يناير من كل عام ما هو إلا تأكيد على دور التعليم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء الأوطان وإعداد الأجيال، وهو ما جعل الدول والحكومات توليه أهمية كبيرة ، حيث أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- القطاع التعليمي بالمملكة اهتماماً كبيراً وعناية خاصة.

وتضمن الاحتفال بهذه المناسبة، عددًا من الفقرات منها لقصائد الشعرية، والأفلام الوثائقية التي أظهرت المنجزات التعليمية التي حققتها المملكة، إضافة إلى عرض حواري بعنوان "التعليم حق للجميع" عبر من خلاله الطلاب عن امتنانهم للقيادة الحكيمة - أيدها الله - التي أولت التعليم أهمية كبرى ، الأمر الذي أسهم في تمكينهم من الحصول على فرص تعلم مختلفة تلبي احتياجاتهم الخاصة ، وعقدت ندوة عن التعليم شارك فيها عدد من قيادات التعليم ومنسوبيه.

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