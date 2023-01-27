رياضي / بنفيكا يهزم باكوس دي فيريرا ويعزز صدارته للدوري البرتغالي



لشبونة 05 رجب 1444 هـ الموافق 27 يناير 2023 م واس

عزز فريق بنفيكا صدارته لجدول ترتيب الدوري البرتغالي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه باكوس دي فيريرا 2 / صفر، ضمن منافسات المرحلة 20 من المسابقة مساء الخميس.

وتقدم أليخاندرو جريمالدو لبنفيكا في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف جواو ماريو الهدف الثاني في الدقيقة 11 . ورفع بنفيكا رصيده إلى 47 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق سبع نقاط عن سبورتنج براجا صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد باكوس دي فيريرا عند ست نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.

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07:16ت م

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