السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة



الرياض 05 رجب 1444 هـ الموافق 27 يناير 2023 م واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية والرياض وكذلك على جنوب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجيًا جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين باتجاه مضيق باب المندب

, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

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