رياضي / ريال مدريد يهزم أتلتيكو مدريد ويكمل عقد المتأهلين للدور قبل النهائي بكأس ملك إسبانيا



مدريد 05 رجب 1444 هـ الموافق 27 يناير 2023 م واس

أكمل

وتقدم أتلتيكو مدريد عن طريق ألفارو

وبعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، تم اللجوء إلى الأشواط الإضافية، حيث نجح ريال مدريد في تسجيل الهدف الثاني عن طريق كريم بنزيمة في الدقيقة 104 بالشوط الإضافي الأول، وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الإضافي الثاني نجح فينسيوس جونيور في تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد.

واكتمل عقد الفرق المشاركة في الدور قبل النهائي من المسابقة، بوجود أندية

// انتهى //

03:00ت م

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مدريد 05 رجب 1444 هـ الموافق 27 يناير 2023 م واسأكمل ريال مدريد عقد المتأهلين إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه أتلتيكو مدريد 3 / 1، ضمن منافسات دور الثمانية.وتقدم أتلتيكو مدريد عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقة 19، قبل أن يدرك رودريجو جوس التعادل لريال مدريد في الدقيقة 79 .وبعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، تم اللجوء إلى الأشواط الإضافية، حيث نجح ريال مدريد في تسجيل الهدف الثاني عن طريق كريم بنزيمة في الدقيقة 104 بالشوط الإضافي الأول، وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الإضافي الثاني نجح فينسيوس جونيور في تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد.واكتمل عقد الفرق المشاركة في الدور قبل النهائي من المسابقة، بوجود أندية برشلونة ، وريال مدريد، وأتلتيك بلباو، وأوساسونا، حيث تقام قرعة الدور قبل النهائي يوم الاثنين المقبل.// انتهى //03:00ت م0007

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