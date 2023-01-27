سياسي / فرنسا والعراق توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية



باريس 05 رجب 1444 هـ الموافق 27 يناير 2023 م واس

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي يزور باريس حالياً.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك فضلاً عن استعراض ملفات التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية.

وبحسب بيان لمكتب السوداني جرى عقب اللقاء مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا التي ضمت محاور متعددة في المجالات الاقتصادية والأمنية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز التبادل الثقافي، فضلاً عن محاور أخرى تتعلق بإدارة الأزمات ومكافحة الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة، و حماية البيئة وتعزيز حقوق الإنسان والتعليم.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد التقى في وقت سابق رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن ، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنمية التعاون المتبادل في مجالات الطاقة وحماية وصيانة الآثار.

ووصل رئيس الوزراء العراقي إلى العاصمة الفرنسية باريس أمس في زيارة تستغرق يوماً واحداً.

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